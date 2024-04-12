Милафетнов Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилафетнов Евгений Владимирович

Милафетнов Евгений Владимирович

avatar

Место рождения

Ильинское-Хованское, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

17.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1983

Отец: Милафетнов Владимир Николаевич

Мать: Милафетнова Татьяна

Ильинское-Хованское, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.09.2007

Сын: Милафетнов Никита Евгеньевич

Мать ребёнка: Милафетнова Наталья Евгеньевна

Рождение ребёнка
15.09.2014

Сын: Милафетнов Артём Евгеньевич

Мать ребёнка: Милафетнова Екатерина Анатольевна

Рождение ребёнка
16.09.2018

Сын: Милафетнов Кирилл Евгеньевич

Мать ребёнка: Милафетнова Екатерина Анатольевна

Развод
Неизвестно

Жена: Милафетнова Наталья Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милафетнова Наталья Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милафетнова Екатерина Анатольевна

Место жительства
Неизвестно
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close