Милафетнов Евгений Владимирович
Место рождения
Дата рождения17.07.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1983
Рождение ребёнка
08.09.2007
Сын: Милафетнов Никита Евгеньевич
Мать ребёнка: Милафетнова Наталья Евгеньевна
Рождение ребёнка
15.09.2014
Сын: Милафетнов Артём Евгеньевич
Мать ребёнка: Милафетнова Екатерина Анатольевна
Рождение ребёнка
16.09.2018
Сын: Милафетнов Кирилл Евгеньевич
Мать ребёнка: Милафетнова Екатерина Анатольевна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область