Хрипин Степан Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1774 и 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1774 и 1778
Отец: Хрипа Максим Павлович
в ревизии 1834 года (с. Ветрено) указан возраст 59 лет
Упоминание
24.06.1782 ст.
в ревизии 1782 г. по с. Ветрено Рыльской округи - возраст 4 года
Рождение ребёнка
Около 1795
в ревизии 1834 г. (с. Ветрено) указан возраст 30 лет
Рождение ребёнка
Около 1809
в ревизии 1834 г. (с. Ветрено) указан возраст 24 года
Место жительства
С 1827
Перевод из сл. Матвеевка Рыльского уезда в с. Ветрено (от умершего помещика Федора Воропонова помещику Степану Воропонову)
Место жительства
До 1827
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно