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Хрипин Степан Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1774 и 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1774 и 1778

Отец: Хрипа Максим Павлович

Мать: не указана

в ревизии 1834 года (с. Ветрено) указан возраст 59 лет
Упоминание
24.06.1782 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1782 г. по с. Ветрено Рыльской округи - возраст 4 года
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Хрипин Прохор Степанович

Мать ребёнка: не указана

в ревизии 1834 г. (с. Ветрено) указан возраст 30 лет
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Хрипин Данила Степанович

Мать ребёнка: не указана

в ревизии 1834 г. (с. Ветрено) указан возраст 24 года
Место жительства
С 1827
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Перевод из сл. Матвеевка Рыльского уезда в с. Ветрено (от умершего помещика Федора Воропонова помещику Степану Воропонову)
Место жительства
До 1827
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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