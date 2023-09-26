Хрипа Максим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрипа Максим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Хрипин Василий Максимович

Мать ребёнка: Хрипа Настасья Астафьевна

Рождение ребёнка
Между 1774 и 1778

Сын: Хрипин Степан Максимович

Мать ребёнка: не указана

в ревизии 1834 года (с. Ветрено) указан возраст 59 лет
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Хрипа Филипп Максимович

Мать ребёнка: Хрипа Настасья Астафьевна

Упоминание
24.06.1782 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
указан возраст 36 лет
Работа или профессия
1782
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
у помещика Федора Федорова Воропонова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрипа Настасья Астафьевна

Смерть
Неизвестно
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