Хрипа Максим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Хрипин Василий Максимович
Мать ребёнка: Хрипа Настасья Астафьевна
Рождение ребёнка
Между 1774 и 1778
в ревизии 1834 года (с. Ветрено) указан возраст 59 лет
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Хрипа Настасья Астафьевна
Упоминание
24.06.1782 ст.
указан возраст 36 лет
Работа или профессия
1782
у помещика Федора Федорова Воропонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно