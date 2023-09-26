Хрипин Василий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Хрипа Максим Павлович
Упоминание
24.06.1782 ст.
в ревизии 1782 г. по с. Ветрено Рыльской округи - возраст 18 лет
Рождение ребёнка
Около 1797
на момент ревизии 1834 года возраст 36 лет
Место жительства
До 1827
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1827
Перевод из сл. Матвеевка Рыльского уезда в с. Ветрено (от умершего помещика Федора Воропонова помещику Степану Воропонову)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1831
запись в ревизии 1834 г.