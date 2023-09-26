Хрипин Василий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрипин Василий Максимович

Хрипин Василий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Хрипа Максим Павлович

Мать: Хрипа Настасья Астафьевна

Упоминание
24.06.1782 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии 1782 г. по с. Ветрено Рыльской округи - возраст 18 лет
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Хрипин Максим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
на момент ревизии 1834 года возраст 36 лет
Место жительства
До 1827
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Место жительства
С 1827
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Перевод из сл. Матвеевка Рыльского уезда в с. Ветрено (от умершего помещика Федора Воропонова помещику Степану Воропонову)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрипин Родион Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1831
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
запись в ревизии 1834 г.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close