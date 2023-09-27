Хрипа Настасья Астафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрипа Настасья Астафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Хрипин Василий Максимович

Отец ребёнка: Хрипа Максим Павлович

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Хрипа Филипп Максимович

Отец ребёнка: Хрипа Максим Павлович

Упоминание
24.06.1782 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии по с. Ветрено Рыльской округи - возраст 30 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрипа Максим Павлович

Смерть
Неизвестно
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