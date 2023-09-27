Хрипа Настасья Астафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Хрипин Василий Максимович
Отец ребёнка: Хрипа Максим Павлович
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Хрипа Максим Павлович
Упоминание
24.06.1782 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
в ревизии по с. Ветрено Рыльской округи - возраст 30 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно