Хрипин Прохор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Хрипин Степан Максимович
в ревизии 1834 г. (с. Ветрено) указан возраст 30 лет
Место жительства
С 1827
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Перевод из сл. Матвеевка Рыльского уезда в с. Ветрено (от умершего помещика Федора Воропонова помещику Степану Воропонову)
Место жительства
До 1827
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно