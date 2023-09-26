Хрипин Данила Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрипин Данила Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1774 и 1778 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Хрипин Степан Максимович

Мать: не указана

в ревизии 1834 г. (с. Ветрено) указан возраст 24 года
Место жительства
С 1827
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Перевод из сл. Матвеевка Рыльского уезда в с. Ветрено (от умершего помещика Федора Воропонова помещику Степану Воропонову)
Место жительства
До 1827
Матвеевка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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