Смирнова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баженов Петр

Мать: Баженова Екатерина

Рождение ребёнка
16.08.1891

Дочь: Сперанская Любовь

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий

С. Починки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Сергей

Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Раменки Егорьевский район Московская область
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