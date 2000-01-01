Смирнова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баженов Петр
Мать: Баженова Екатерина
Рождение ребёнка
16.08.1891
Дочь: Сперанская Любовь
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий
С. Починки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Сергей
Отец ребёнка: Смирнов Дмитрий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Раменки Егорьевский район Московская область