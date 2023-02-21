Смирнов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1891

Дочь: Сперанская Любовь

Мать ребёнка: Смирнова Анна

С. Починки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир

Мать ребёнка: Смирнова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Сергей

Мать ребёнка: Смирнова Анна

Смерть
Неизвестно
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