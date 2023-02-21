Смирнов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1891
Дочь: Сперанская Любовь
Мать ребёнка: Смирнова Анна
С. Починки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир
Мать ребёнка: Смирнова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Сергей
Мать ребёнка: Смирнова Анна
Смерть
Неизвестно