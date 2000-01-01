Сперанская (Смирнова) Любовь
Место рожденияС. Починки
Дата рождения16.08.1891
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1891
Отец: Смирнов Дмитрий
Мать: Смирнова Анна
С. Починки
Рождение ребёнка
18.06.1912
Сын: Сперанский Алексей
Отец ребёнка: Сперанский Николай
с. Шарапово, Егорьевского уезда, Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.09.1917
Сын: Сперанский Егор
Отец ребёнка: Сперанский Николай
с. Шарапово, Егорьевского уезда, Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сперанский Дмитрий
Отец ребёнка: Сперанский Николай
с. Шарапово
Рождение ребёнка
1926
Сын: Сперанский Алексей
Отец ребёнка: Сперанский Николай
с. Шарапово, Егорьевского уезда, Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Сперанский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Сперанский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Сперанский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сперанский Игорь
Отец ребёнка: Сперанский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сперанский Николай
Смерть
1987