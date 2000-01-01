Сперанская (Смирнова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сперанская (Смирнова) Любовь

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Место рождения

С. Починки

Дата рождения

16.08.1891

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1891

Отец: Смирнов Дмитрий

Мать: Смирнова Анна

С. Починки
Рождение ребёнка
18.06.1912

Сын: Сперанский Алексей

Отец ребёнка: Сперанский Николай

с. Шарапово, Егорьевского уезда, Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.09.1917

Сын: Сперанский Егор

Отец ребёнка: Сперанский Николай

с. Шарапово, Егорьевского уезда, Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сперанский Дмитрий

Отец ребёнка: Сперанский Николай

с. Шарапово
Рождение ребёнка
1926

Сын: Сперанский Алексей

Отец ребёнка: Сперанский Николай

с. Шарапово, Егорьевского уезда, Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Сперанский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Сперанский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Сперанский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сперанский Игорь

Отец ребёнка: Сперанский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сперанский Николай

Смерть
1987
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