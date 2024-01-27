Панченко Иван Иванович
Место рожденияС.Степное Ставропольский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панченко Иван Иосифович
С.Степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.01.1952
Дочь: Ляшенко Ольга Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
05.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно