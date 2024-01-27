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Панченко Иван Иванович

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Место рождения

С.Степное Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панченко Иван Иосифович

Мать: Панченко Мария Гавриловна

С.Степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.01.1952

Дочь: Ляшенко Ольга Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
05.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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