Панченко Иван Иосифович
Место рожденияС.Степное Ставропольский край
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
С.Степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.09.1935
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
01.02.1940
с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панченко Мария Гавриловна
С.Степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно