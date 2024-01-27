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Панченко Иван Иосифович

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Место рождения

С.Степное Ставропольский край

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Панченко Иосиф Федотович

Мать: Панченко Александра Петровна

С.Степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панченко Мария Гавриловна

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
01.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панченко Мария Гавриловна

с.степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Иван Иванович

Мать ребёнка: Панченко Мария Гавриловна

С.Степное Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панченко Мария Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панченко Мария Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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