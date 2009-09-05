Ляшенко (Панченко) Ольга Ивановна
Место рожденияСтавропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Дата рождения14.01.1952
Дата смерти05.09.2009
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952
Отец: Панченко Иван Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.09.2009