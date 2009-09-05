Ляшенко (Панченко) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляшенко (Панченко) Ольга Ивановна

Место рождения

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное

Дата рождения

14.01.1952

Дата смерти

05.09.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952

Отец: Панченко Иван Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.09.2009
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