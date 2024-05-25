Габайдуллина Салиха Исхаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Габайдуллина) Махианвар
Отец ребёнка: Габайдуллин Ваккас Хайруллиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1929
Сын: Габайдуллин Вагиз Ваккасович
Отец ребёнка: Габайдуллин Ваккас Хайруллиевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Габайдуллин Вахит Ваккасович
Отец ребёнка: Габайдуллин Ваккас Хайруллиевич
Рождение ребёнка
26.11.1938
Сын: Габайдуллин Забир Ваккасович
Отец ребёнка: Габайдуллин Ваккас Хайруллиевич
Рождение ребёнка
1942
Сын: Габайдуллин Наиль Ваккасович
Отец ребёнка: Габайдуллин Ваккас Хайруллиевич
Смерть
Неизвестно