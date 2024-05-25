Габайдуллина Салиха Исхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габайдуллина Салиха Исхаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Габайдуллина) Махианвар

Отец ребёнка: Габайдуллин Ваккас Хайруллиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габайдуллин Ваккас Хайруллиевич

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.08.1929

Сын: Габайдуллин Вагиз Ваккасович

Отец ребёнка: Габайдуллин Ваккас Хайруллиевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Габайдуллин Вахит Ваккасович

Отец ребёнка: Габайдуллин Ваккас Хайруллиевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.11.1938

Сын: Габайдуллин Забир Ваккасович

Отец ребёнка: Габайдуллин Ваккас Хайруллиевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Габайдуллин Наиль Ваккасович

Отец ребёнка: Габайдуллин Ваккас Хайруллиевич

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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