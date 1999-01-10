Габайдуллин Забир Ваккасович
Место рождения
Дата рождения26.11.1938
Дата смерти10.01.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Габайдуллина (Абузярова) Мадина Саляхиевна
Рождение ребёнка
06.01.1964
Сын: Габайдуллин Зялил Забирович
Мать ребёнка: Габайдуллина (Абузярова) Мадина Саляхиевна
Рождение ребёнка
02.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Габайдуллина (Абузярова) Мадина Саляхиевна
Смерть
10.01.1999