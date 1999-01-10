Габайдуллин Забир Ваккасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габайдуллин Забир Ваккасович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.11.1938

Дата смерти

10.01.1999

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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1964 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1938

Отец: Габайдуллин Ваккас Хайруллиевич

Мать: Габайдуллина Салиха Исхаковна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габайдуллина (Абузярова) Мадина Саляхиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габайдуллина (Абузярова) Мадина Саляхиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.01.1964

Сын: Габайдуллин Зялил Забирович

Мать ребёнка: Габайдуллина (Абузярова) Мадина Саляхиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габайдуллина (Абузярова) Мадина Саляхиевна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
10.01.1999
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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