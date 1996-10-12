Габайдуллин Вагиз Ваккасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабайдуллин Вагиз Ваккасович

Габайдуллин Вагиз Ваккасович

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.08.1929

Дата смерти

12.10.1996

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1929

Отец: Габайдуллин Ваккас Хайруллиевич

Мать: Габайдуллина Салиха Исхаковна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
12.10.1996
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.