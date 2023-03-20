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Масленков Егор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Масленков Алексей Иванович

Мать: Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Бубочкина (Масленкова) Мария Егоровна

Мать ребёнка: Масленковва Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
1848

Сын: Масленков Кондратий Егорович

Мать ребёнка: Масленковва Татьяна Ильинична

Смерть
Неизвестно

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