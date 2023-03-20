Масленков Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Масленков Алексей Иванович
Мать: Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Бубочкина (Масленкова) Мария Егоровна
Мать ребёнка: Масленковва Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
1848
Сын: Масленков Кондратий Егорович
Мать ребёнка: Масленковва Татьяна Ильинична
Смерть
Неизвестно