Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Масленков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Масленков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Масленков Фрол Алексеевич

Отец ребёнка: Масленков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Масленков Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Масленков Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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