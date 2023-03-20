Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Масленков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Масленков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Масленков Фрол Алексеевич
Отец ребёнка: Масленков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Масленков Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Масленков Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно