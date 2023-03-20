Масленковва Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленковва Татьяна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Бубочкина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Масленков Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Масленков Кондратий Егорович

Отец ребёнка: Масленков Егор Алексеевич

Смерть
Неизвестно