Масленковва Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Бубочкина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Масленков Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Масленков Кондратий Егорович
Отец ребёнка: Масленков Егор Алексеевич
Смерть
Неизвестно