Бубочкина (Масленкова) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Бубочкина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич
Сын: Бубочкин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич
Сын: Бубочкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич
Дочь: Бубочкина Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич
Сын: Бубочкин Захар Васильевич
Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич
Сын: Бубочкин Феодор Васильевич
Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич
Дочь: Волкова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич
Сын: Бубочкин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич
Сын: Бубочкин Симеон Васильевич
Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич
Дочь: Бубочкина Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич
Сын: Бубочкин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич
Сын: Бубочкин Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич