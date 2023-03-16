Бубочкина (Масленкова) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубочкина (Масленкова) Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Масленков Егор Алексеевич

Мать: Масленковва Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Бубочкина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.10.1864

Сын: Бубочкин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
04.12.1865

Сын: Бубочкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
20.03.1867

Дочь: Бубочкина Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.02.1870

Сын: Бубочкин Захар Васильевич

Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.02.1870

Сын: Бубочкин Феодор Васильевич

Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.12.1871

Дочь: Волкова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.10.1874

Сын: Бубочкин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.04.1878

Сын: Бубочкин Симеон Васильевич

Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
26.02.1880

Дочь: Бубочкина Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
08.03.1881

Сын: Бубочкин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.07.1882

Сын: Бубочкин Илья Васильевич

Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
13.09.1883

Сын: Бубочкин Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Бубочкин Василий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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