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Бубочкин Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1881

Дата смерти

18.11.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1881

Отец: Бубочкин Василий Афанасьевич

Мать: Бубочкина Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубочкина Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Бубочкина Александра Ивановна

Бракосочетание
1904

Жена: Бубочкина Елизавета Андреевна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.11.1905

Дочь: Бубочкина Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Бубочкина Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
18.07.1908

Дочь: Бубочкина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Бубочкина Елизавета Андреевна

Бракосочетание
1911

Жена: Бубочкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бубочкин Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Бубочкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Бубочкина Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Бубочкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1916

Сын: Бубочкин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Бубочкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1922

Сын: Бубочкин Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Бубочкина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1926

Дочь: Фадеева Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Бубочкина Александра Ивановна

Смерть
18.11.1932
На момент смерти 50 лет. По старости.Хлебопашество.Заявитель о смерти Волков Фёдор Яковлевич. Запись акта номер 93 , 18 ноября 1932год.

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