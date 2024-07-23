Бубочкин Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1881
Дата смерти18.11.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубочкина Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Бубочкина Александра Ивановна
Бракосочетание
1904
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.11.1905
Дочь: Бубочкина Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Бубочкина Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
18.07.1908
Дочь: Бубочкина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Бубочкина Елизавета Андреевна
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бубочкин Иоанн Алексеевич
Мать ребёнка: Бубочкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Бубочкина Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Бубочкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1916
Мать ребёнка: Бубочкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1922
Мать ребёнка: Бубочкина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1926
Дочь: Фадеева Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Бубочкина Александра Ивановна
Смерть
18.11.1932
На момент смерти 50 лет. По старости.Хлебопашество.Заявитель о смерти Волков Фёдор Яковлевич. Запись акта номер 93 , 18 ноября 1932год.