Бубочкина (Никулина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1887
Дата смерти1934
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1887
Отец: Никулин Иван Ильинов
Мать: Никулина Фекла Андреева
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бубочкин Иоанн Алексеевич
Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Бубочкина Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
27.08.1916
Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1922
Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
20.08.1926
Дочь: Фадеева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубочкина Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Васильевич
Смерть
1934