Бубочкина (Никулина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубочкина (Никулина) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1887

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1887

Отец: Никулин Иван Ильинов

Мать: Никулина Фекла Андреева

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бубочкин Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Бубочкина Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
27.08.1916

Сын: Бубочкин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1922

Сын: Бубочкин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
20.08.1926

Дочь: Фадеева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубочкин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубочкина Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Васильевич

Смерть
1934
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