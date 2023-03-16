Бубочкина (Лобанкина) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБубочкина (Лобанкина) Елизавета Андреевна

Бубочкина (Лобанкина) Елизавета Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1904

Муж: Бубочкин Алексей Васильевич

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.11.1905

Дочь: Бубочкина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
18.07.1908

Дочь: Бубочкина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Васильевич

Смерть
1910
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close