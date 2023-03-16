Бубочкина (Лобанкина) Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1904
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.11.1905
Дочь: Бубочкина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1908
Дочь: Бубочкина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Бубочкин Алексей Васильевич
Смерть
1910