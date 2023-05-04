Leppik (Mellikow) Marta Mathilde — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Leppik (Mellikow) Marta Mathilde

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1864 г.р.

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1889 ст.

Отец: Mellikow (Mellikov) Mihkel

Мать: Mellikov (Johanson) Liisu

Heinaste khk, Volmari mk, Liivimaa kub
Бракосочетание
27.04.1908 ст.

Муж: Leppik Peeter

Рождение ребёнка
11.11.1908 ст.

Дочь: Kiivet (Lepik) Valentina

Отец ребёнка: Leppik Peeter

Вылла, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
03.05.1917 ст.

Дочь: Klein (Lepik) Ira

Отец ребёнка: Leppik Peeter

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
До 1938
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
Неизвестно
Auckland, New Zealand (Новая Зеландия)

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