Leppik (Mellikow) Marta Mathilde
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1889 ст.
Heinaste khk, Volmari mk, Liivimaa kub
Бракосочетание
27.04.1908 ст.
Муж: Leppik Peeter
Рождение ребёнка
11.11.1908 ст.
Дочь: Kiivet (Lepik) Valentina
Отец ребёнка: Leppik Peeter
Вылла, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
03.05.1917 ст.
Дочь: Klein (Lepik) Ira
Отец ребёнка: Leppik Peeter
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
До 1938
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
Неизвестно
Auckland, New Zealand (Новая Зеландия)