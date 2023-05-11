Kiivet (Lepik) Valentina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKiivet (Lepik) Valentina

Kiivet (Lepik) Valentina

Место рождения

Вылла, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

11.11.1908 ст.

Дата смерти

24.01.1984 ст.

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1908 ст.

Отец: Leppik Peeter

Мать: Leppik Marta Mathilde

Вылла, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
11.12.1943 ст.

Сын: Kiivet Juho

Отец ребёнка: Kiivet Vladimir

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Taar ?

Отец ребёнка: Kiivet Vladimir

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kiivet Vladimir

Смена фамилии
Неизвестно
Lepik ← Leppik
Смерть
24.01.1984 ст.
Таллин, Эстонская ССР
Похороны
27.01.1984 ст.
Таллин, Эстонская ССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close