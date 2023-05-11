Kiivet (Lepik) Valentina
Место рождения
Дата рождения11.11.1908 ст.
Дата смерти24.01.1984 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1908 ст.
Отец: Leppik Peeter
Мать: Leppik Marta Mathilde
Рождение ребёнка
11.12.1943 ст.
Сын: Kiivet Juho
Отец ребёнка: Kiivet Vladimir
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Taar ?
Отец ребёнка: Kiivet Vladimir
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kiivet Vladimir
Смена фамилии
Неизвестно
Lepik ← Leppik
Смерть
24.01.1984 ст.
Похороны
27.01.1984 ст.