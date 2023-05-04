Kiivet (Kiivit) Vladimir
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1903 ст.
Дата смерти31.10.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1903 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Taar (Kiivet) ?
Мать ребёнка: Kiivet (Lepik) Valentina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kiivet (Lepik) Valentina
Смена фамилии
Неизвестно
Kiivet ← Kiivit
Рождение ребёнка
11.12.1943 ст.
Сын: Kiivet Juho
Мать ребёнка: Kiivet (Lepik) Valentina
Смерть
31.10.1982
Похороны
04.11.1982