Kiivet (Kiivit) Vladimir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kiivet (Kiivit) Vladimir

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1903 ст.

Дата смерти

31.10.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1903 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Taar (Kiivet) ?

Мать ребёнка: Kiivet (Lepik) Valentina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kiivet (Lepik) Valentina

Смена фамилии
Неизвестно
Kiivet ← Kiivit
Рождение ребёнка
11.12.1943 ст.

Сын: Kiivet Juho

Мать ребёнка: Kiivet (Lepik) Valentina

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
31.10.1982
Таллин, Эстонская ССР
Похороны
04.11.1982
Таллин, Эстонская ССР

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