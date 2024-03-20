Телюков Иван Яковлевич
Место рожденияНовосибирская обл., Кыштовский р-н, с. Верхтарка
Дата рождения12.09.1918
Дата смерти09.02.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1918
Отец: Телюков Яков Романович
Новосибирская обл., Кыштовский р-н, с. Верхтарка
Военная награда
30.09.1945
Медаль «За победу над Японией»
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Котова Фаина Ивановна
Мать ребёнка: ?
Россия
Военная награда
20.06.1949
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: ?
Военная награда
03.11.1953
Орден Красной Звезды
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
09.02.1993
г. Одесса