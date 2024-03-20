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Телюков Иван Яковлевич

Место рождения

Новосибирская обл., Кыштовский р-н, с. Верхтарка

Дата рождения

12.09.1918

Дата смерти

09.02.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1918

Отец: Телюков Яков Романович

Мать: Телюкова Лукерья Ефимовна

Новосибирская обл., Кыштовский р-н, с. Верхтарка
Военная награда
30.09.1945
Медаль «За победу над Японией»
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Котова Фаина Ивановна

Мать ребёнка: ?

Россия
Военная награда
20.06.1949
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
1951

Сын: Телюков Сергей Иванович

Мать ребёнка: ?

Военная награда
03.11.1953
Орден Красной Звезды
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Военная награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
09.02.1993
г. Одесса
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