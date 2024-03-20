Телюков Яков Романович
Место рожденияМогилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Дата рождения02.10.1881
Дата смерти02.04.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1881
Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Рождение ребёнка
22.04.1916
Сын: Телюков Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Телюкова Лукерья Ефимовна
Россия
Рождение ребёнка
12.09.1918
Мать ребёнка: Телюкова Лукерья Ефимовна
Новосибирская обл., Кыштовский р-н, с. Верхтарка
Рождение ребёнка
27.03.1921
Сын: Телюков Виталий Яковлевич
Мать ребёнка: Телюкова Лукерья Ефимовна
Новосибирская обл., Кыштовский р-он, с. Верх-Тарка
Рождение ребёнка
31.01.1924
Дочь: Кордяшова Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Телюкова Лукерья Ефимовна
Рождение ребёнка
10.04.1926
Сын: Телюков Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Телюкова Лукерья Ефимовна
Рождение ребёнка
14.04.1947
Сын: Телюков Геннадий Яковлевич
Мать ребёнка: Телюкова Лукерья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1966