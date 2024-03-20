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Телюков Яков Романович

Место рождения

Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка

Дата рождения

02.10.1881

Дата смерти

02.04.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1881

Отец: Телюков (тюлюков) Роман Никитич

Мать: Телюкова (тюлюкова) Евдокия Александровна

Могилевская губерния , Роднянская волость ,Климовичский уезд , д.Соболевка
Рождение ребёнка
22.04.1916

Сын: Телюков Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Телюкова Лукерья Ефимовна

Россия
Рождение ребёнка
12.09.1918

Сын: Телюков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Телюкова Лукерья Ефимовна

Новосибирская обл., Кыштовский р-н, с. Верхтарка
Рождение ребёнка
27.03.1921

Сын: Телюков Виталий Яковлевич

Мать ребёнка: Телюкова Лукерья Ефимовна

Новосибирская обл., Кыштовский р-он, с. Верх-Тарка
Рождение ребёнка
31.01.1924

Дочь: Кордяшова Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Телюкова Лукерья Ефимовна

Рождение ребёнка
10.04.1926

Сын: Телюков Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Телюкова Лукерья Ефимовна

Рождение ребёнка
14.04.1947

Сын: Телюков Геннадий Яковлевич

Мать ребёнка: Телюкова Лукерья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телюкова Лукерья Ефимовна

Смерть
02.04.1966
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