Телюкова (Ерошенко) Лукерья Ефимовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения09.05.1890
Дата смерти30.11.1970
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1890
Отец: Ерошенко Ефим Лукьянович
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
22.04.1916
Сын: Телюков Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Телюков Яков Романович
Россия
Рождение ребёнка
12.09.1918
Отец ребёнка: Телюков Яков Романович
Новосибирская обл., Кыштовский р-н, с. Верхтарка
Рождение ребёнка
27.03.1921
Сын: Телюков Виталий Яковлевич
Отец ребёнка: Телюков Яков Романович
Новосибирская обл., Кыштовский р-он, с. Верх-Тарка
Рождение ребёнка
31.01.1924
Дочь: Кордяшова Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Телюков Яков Романович
Рождение ребёнка
10.04.1926
Сын: Телюков Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Телюков Яков Романович
Рождение ребёнка
14.04.1947
Сын: Телюков Геннадий Яковлевич
Отец ребёнка: Телюков Яков Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1970