Телюкова (Ерошенко) Лукерья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюкова (Ерошенко) Лукерья Ефимовна

Место рождения

Россия

Дата рождения

09.05.1890

Дата смерти

30.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1890

Отец: Ерошенко Ефим Лукьянович

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
22.04.1916

Сын: Телюков Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Телюков Яков Романович

Россия
Рождение ребёнка
12.09.1918

Сын: Телюков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Телюков Яков Романович

Новосибирская обл., Кыштовский р-н, с. Верхтарка
Рождение ребёнка
27.03.1921

Сын: Телюков Виталий Яковлевич

Отец ребёнка: Телюков Яков Романович

Новосибирская обл., Кыштовский р-он, с. Верх-Тарка
Рождение ребёнка
31.01.1924

Дочь: Кордяшова Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Телюков Яков Романович

Рождение ребёнка
10.04.1926

Сын: Телюков Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Телюков Яков Романович

Рождение ребёнка
14.04.1947

Сын: Телюков Геннадий Яковлевич

Отец ребёнка: Телюков Яков Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Яков Романович

Смерть
30.11.1970
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