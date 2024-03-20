Телюков Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюков Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Телюков Иван Яковлевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
30.08.1973

Сын: Телюков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Телюкова Татьяна

Рождение ребёнка
09.12.1976

Дочь: Светлана Сергеевна Легонькова

Мать ребёнка: Телюкова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телюкова Татьяна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Одесса
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