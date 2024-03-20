Телюков Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Телюков Иван Яковлевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
30.08.1973
Сын: Телюков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Телюкова Татьяна
Рождение ребёнка
09.12.1976
Дочь: Светлана Сергеевна Легонькова
Мать ребёнка: Телюкова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Телюкова Татьяна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Одесса