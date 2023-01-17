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Соцков Иван Елисеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.09.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1836

Отец: Соцков Елисей Федотович

Мать: Соцкова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемником был онаго же завода церковнаго уставщика Михайла Макарова Пахотина сын Зиновий
Крещение
12.03.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.12.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводскаго мастероваго Ермолая Иванова Моксунова жена Васса Феодотова
Крещение
20.01.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Ульяна Терентьева Пахотина дочь Акилина
Рождение ребёнка
27.12.1874

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Соцкова Гликерия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соцкова Гликерия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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