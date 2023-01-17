Соцков Иван Елисеевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
10.09.1836
Отец: Соцков Елисей Федотович
Крещение
11.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемником был онаго же завода церковнаго уставщика Михайла Макарова Пахотина сын Зиновий
Крещение
12.03.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
31.12.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводскаго мастероваго Ермолая Иванова Моксунова жена Васса Феодотова
Крещение
20.01.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Ульяна Терентьева Пахотина дочь Акилина
Рождение ребёнка
27.12.1874
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Соцкова Гликерия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно