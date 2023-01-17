Соцкова Гликерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
08.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1874
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Соцков Иван Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно