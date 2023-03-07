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(Соцкова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1874

Отец: Соцков Иван Елисеевич

Мать: Соцкова Гликерия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.01.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Дубровскаго крестьянская дочь девица Евдокия Трофимова Трубина
Смерть
Неизвестно
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