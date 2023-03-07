(Соцкова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1874
Отец: Соцков Иван Елисеевич
Крещение
12.01.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Дубровскаго крестьянская дочь девица Евдокия Трофимова Трубина
Смерть
Неизвестно