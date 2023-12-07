Горнаков Кондратий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Георгий Кондратьевич
Мать ребёнка: Горнакова Наталья Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Александр Кондратьевич
Мать ребёнка: Горнакова Наталья Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1907
Дочь: (Горнакова) Анисия Шура Кондратьевна
Мать ребёнка: Горнакова Наталья Поликарповна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Горнаков Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: Горнакова Наталья Поликарповна
Рождение ребёнка
26.11.1917
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горнакова Наталья Поликарповна
Смерть
Неизвестно