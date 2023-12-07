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Горнаков Кондратий Васильевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Горнаков Василий Васильевич

Мать: Горнакова Анастасия Дмитриевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Георгий Кондратьевич

Мать ребёнка: Горнакова Наталья Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Александр Кондратьевич

Мать ребёнка: Горнакова Наталья Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Наталья Поликарповна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
23.12.1907

Дочь: (Горнакова) Анисия Шура Кондратьевна

Мать ребёнка: Горнакова Наталья Поликарповна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Горнаков Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: Горнакова Наталья Поликарповна

Рождение ребёнка
26.11.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова Наталья Поликарповна

Смерть
Неизвестно

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