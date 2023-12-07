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Горнакова Наталья Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Георгий Кондратьевич

Отец ребёнка: Горнаков Кондратий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Александр Кондратьевич

Отец ребёнка: Горнаков Кондратий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Кондратий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
23.12.1907

Дочь: (Горнакова) Анисия Шура Кондратьевна

Отец ребёнка: Горнаков Кондратий Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Горнаков Петр Кондратьевич

Отец ребёнка: Горнаков Кондратий Васильевич

Рождение ребёнка
26.11.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горнаков Кондратий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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