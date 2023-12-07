Горнакова Наталья Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Георгий Кондратьевич
Отец ребёнка: Горнаков Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Александр Кондратьевич
Отец ребёнка: Горнаков Кондратий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1907
Дочь: (Горнакова) Анисия Шура Кондратьевна
Отец ребёнка: Горнаков Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Горнаков Петр Кондратьевич
Отец ребёнка: Горнаков Кондратий Васильевич
Рождение ребёнка
26.11.1917
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горнаков Кондратий Васильевич
Смерть
Неизвестно