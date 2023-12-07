Горнаков Александр Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габышева (Горнакова) Галина Александровна
Мать ребёнка: (Дьяконова) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дьяконова) Наталья
Место жительства
Неизвестно
Большая Речка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно