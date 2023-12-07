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Горнаков Александр Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горнаков Кондратий Васильевич

Мать: Горнакова Наталья Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габышева (Горнакова) Галина Александровна

Мать ребёнка: (Дьяконова) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дьяконова) Наталья

Место жительства
Неизвестно
Большая Речка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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