Горнакова Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Горнаков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Васильевич

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Васильевич

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Горнаков Кондратий Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Васильевич

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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