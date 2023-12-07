Горнакова Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Горнаков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Сын: Горнаков Кондратий Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно