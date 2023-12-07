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Горнаков Василий Васильевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Горнаков Василий Иванович

Мать: Горнакова (Агафонова) Матрена Ивановна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Анастасия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1858

Сын: Горнаков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Дмитриевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Горнакова) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Дмитриевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1874

Сын: Горнаков Кондратий Васильевич

Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Дмитриевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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