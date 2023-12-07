Горнаков Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Горнаков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Горнакова) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Горнаков Кондратий Васильевич
Мать ребёнка: Горнакова Анастасия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно