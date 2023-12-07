Горнакова (Агафонова) Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Сын: Горнаков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Горнаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Горнаков Иннокентий Васильевич
Отец ребёнка: Горнаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Горнакова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Горнакова) Евлампия Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Горнакова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Горнаков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно