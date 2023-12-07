Горнакова (Агафонова) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Агафонова) Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Горнаков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1828

Сын: Горнаков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Горнаков Иннокентий Васильевич

Отец ребёнка: Горнаков Василий Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Горнакова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Горнакова) Евлампия Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Горнакова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Горнаков Василий Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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