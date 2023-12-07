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Горнаков Иннокентий Васильевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Горнаков Василий Иванович

Мать: Горнакова (Агафонова) Матрена Ивановна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Мавра Иванова

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Горнакова) Евдокия Иннокентьевна

Мать ребёнка: Горнакова Мавра Иванова

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Горнакова) Устинья Иннокентьевна

Мать ребёнка: Горнакова Мавра Иванова

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Горнакова) Гликерия Иннокентьевна

Мать ребёнка: Горнакова Мавра Иванова

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Горнакова) Варвара Иннокентьевна

Мать ребёнка: Горнакова Мавра Иванова

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Горнакова) Евлампия Иннокентьевна

Мать ребёнка: Горнакова Мавра Иванова

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Горнакова) Наталья Иннокентьевна

Мать ребёнка: Горнакова Мавра Иванова

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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