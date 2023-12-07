Горнаков Иннокентий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горнакова Мавра Иванова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Горнакова) Евдокия Иннокентьевна
Мать ребёнка: Горнакова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Горнакова) Устинья Иннокентьевна
Мать ребёнка: Горнакова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Горнакова) Гликерия Иннокентьевна
Мать ребёнка: Горнакова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Горнакова) Варвара Иннокентьевна
Мать ребёнка: Горнакова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Горнакова) Евлампия Иннокентьевна
Мать ребёнка: Горнакова Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Горнакова) Наталья Иннокентьевна
Мать ребёнка: Горнакова Мавра Иванова
Смерть
Неизвестно