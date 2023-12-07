Горнакова Мавра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Горнакова) Евдокия Иннокентьевна
Отец ребёнка: Горнаков Иннокентий Васильевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Горнакова) Устинья Иннокентьевна
Отец ребёнка: Горнаков Иннокентий Васильевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Горнакова) Гликерия Иннокентьевна
Отец ребёнка: Горнаков Иннокентий Васильевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Горнакова) Варвара Иннокентьевна
Отец ребёнка: Горнаков Иннокентий Васильевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Горнакова) Евлампия Иннокентьевна
Отец ребёнка: Горнаков Иннокентий Васильевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Горнакова) Наталья Иннокентьевна
Отец ребёнка: Горнаков Иннокентий Васильевич
Смерть
Неизвестно