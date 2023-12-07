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Горнакова Мавра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Иннокентий Васильевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Горнакова) Евдокия Иннокентьевна

Отец ребёнка: Горнаков Иннокентий Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Горнакова) Устинья Иннокентьевна

Отец ребёнка: Горнаков Иннокентий Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Горнакова) Гликерия Иннокентьевна

Отец ребёнка: Горнаков Иннокентий Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Горнакова) Варвара Иннокентьевна

Отец ребёнка: Горнаков Иннокентий Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Горнакова) Евлампия Иннокентьевна

Отец ребёнка: Горнаков Иннокентий Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Горнакова) Наталья Иннокентьевна

Отец ребёнка: Горнаков Иннокентий Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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