Карева (Тишина) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева (Тишина) Раиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1934

Дата смерти

23.09.2001

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1934

Отец: Тишин Василий

Мать: Людмила

Рождение ребёнка
12.09.1952

Сын: Карев Евгений

Отец ребёнка: Карев Павел Евсеевич

Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.12.1957

Сын: Карев Николай Павлович

Отец ребёнка: Карев Павел Евсеевич

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
02.01.1964

Сын: Карев Александр Павлович

Отец ребёнка: Карев Павел Евсеевич

Тамбовская область, Инжавинский район, с. Леоньтевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карев Павел Евсеевич

Смерть
23.09.2001
г.Звенигород, Московская область, Россия
Причина смерти: Болезнь
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