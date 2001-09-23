Карева (Тишина) Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1934
Дата смерти23.09.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1934
Отец: Тишин Василий
Мать: Людмила
Рождение ребёнка
12.09.1952
Сын: Карев Евгений
Отец ребёнка: Карев Павел Евсеевич
Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.12.1957
Отец ребёнка: Карев Павел Евсеевич
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
02.01.1964
Отец ребёнка: Карев Павел Евсеевич
Тамбовская область, Инжавинский район, с. Леоньтевка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карев Павел Евсеевич
Смерть
23.09.2001
г.Звенигород, Московская область, Россия
Причина смерти: Болезнь