Карев Евгений
Место рожденияТамбовская область
Дата рождения12.09.1952
Дата смерти07.01.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1952
Отец: Карев Павел Евсеевич
Мать: Карева Раиса Васильевна
Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.09.1976
Дочь: Горшенева Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Карева Тамара Алексеевна
Москва
Смерть
07.01.2023
Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Г. Звенигород