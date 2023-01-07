Карев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карев Евгений

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Место рождения

Тамбовская область

Дата рождения

12.09.1952

Дата смерти

07.01.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1952

Отец: Карев Павел Евсеевич

Мать: Карева Раиса Васильевна

Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.09.1976

Дочь: Горшенева Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Карева Тамара Алексеевна

Москва
Смерть
07.01.2023
Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Г. Звенигород
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