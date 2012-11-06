Карев Николай Павлович
Место рождениясело Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Дата рождения18.12.1957
Дата смерти06.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1957
Отец: Карев Павел Евсеевич
Мать: Карева Раиса Васильевна
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
13.10.1984
Мать ребёнка: Карева Александра Николаевна
г.Звенигород Московская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махова Виолетта Николаевна
Мать ребёнка: Карева Александра Николаевна
г.Звенигород Московская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Карева Александра Николаевна
г.Звенигород Московская обл.
Смерть
06.11.2012
г.Звенигород Московская обл.
Причина смерти: Болезнь