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Карев Николай Павлович

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Место рождения

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.

Дата рождения

18.12.1957

Дата смерти

06.11.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1957

Отец: Карев Павел Евсеевич

Мать: Карева Раиса Васильевна

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
13.10.1984

Сын: Карев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Карева Александра Николаевна

г.Звенигород Московская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махова Виолетта Николаевна

Мать ребёнка: Карева Александра Николаевна

г.Звенигород Московская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Карева Александра Николаевна

г.Звенигород Московская обл.
Смерть
06.11.2012
г.Звенигород Московская обл.
Причина смерти: Болезнь
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