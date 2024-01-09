Кузьминых Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1910
Дата смерти14.09.1989
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1910
Рождение ребёнка
12.01.1939
Дочь: Умнова Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Кузьминых Мария Петровна
Россия
Рождение ребёнка
12.11.1947
Сын: Кузьминых Виктор Федорович
Мать ребёнка: Кузьминых Мария Петровна
Развод
Неизвестно
Жена: Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьминых Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьминых Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьминых Мария Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.09.1989
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область