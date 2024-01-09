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Кузьминых Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1910

Дата смерти

14.09.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1939 г.р.
1947 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1910

Отец: Кузьминых Иван Трифонович

Мать: Кузьминых Акулина Филипповна

Рождение ребёнка
12.01.1939

Дочь: Умнова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Кузьминых Мария Петровна

Россия
Рождение ребёнка
12.11.1947

Сын: Кузьминых Виктор Федорович

Мать ребёнка: Кузьминых Мария Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьминых Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьминых Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьминых Мария Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.09.1989
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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