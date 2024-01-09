Кузьминых (Белова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминых (Белова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1866 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

1939 г.р.
1947 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белов Петр Семенович

Мать: Белова Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
12.01.1939

Дочь: Умнова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Кузьминых Федор Иванович

Россия
Рождение ребёнка
12.11.1947

Сын: Кузьминых Виктор Федорович

Отец ребёнка: Кузьминых Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьминых Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьминых Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьминых Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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