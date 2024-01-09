Кузьминых (Белова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белов Петр Семенович
Мать: Белова Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
12.01.1939
Дочь: Умнова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Кузьминых Федор Иванович
Россия
Рождение ребёнка
12.11.1947
Сын: Кузьминых Виктор Федорович
Отец ребёнка: Кузьминых Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьминых Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьминых Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно