Хохлов Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.11.1907
Дата смерти05.08.1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1907
Отец: Хохлов Андрей Леонтьевич
Мать: Хохлова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1927
Сын: Хохлов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Хохлова Екатерина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1982
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область