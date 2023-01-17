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Хохлов Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Гуселетова, Барнаульский округ, Томская губерния

Дата рождения

18.11.1907

Дата смерти

05.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1907

Отец: Хохлов Андрей Леонтьевич

Мать: Хохлова Мария Ивановна

Гуселетова, Барнаульский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1927

Сын: Хохлов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Хохлова Екатерина Семеновна

Гуселетова, Барнаульский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Екатерина Семеновна

Смерть
05.08.1982
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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