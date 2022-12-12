Хохлов Андрей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Андрей Леонтьевич

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Место рождения

деревня Меньшая

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

05.09.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Меньшая
Рождение ребёнка
18.11.1907

Сын: Хохлов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Хохлова Мария Ивановна

Гуселетова, Барнаульский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Мария Ивановна

Смерть
05.09.1932
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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