Хохлов Андрей Леонтьевич
Место рождениядеревня Меньшая
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти05.09.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Меньшая
Рождение ребёнка
18.11.1907
Мать ребёнка: Хохлова Мария Ивановна
Гуселетова, Барнаульский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Мария Ивановна
Смерть
05.09.1932
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область