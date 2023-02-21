Хохлова (Коркина) Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти14.01.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Коркин Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1927
Сын: Хохлов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Хохлов Дмитрий Андреевич
Гуселетова, Барнаульский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1983
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область