Хохлова (Коркина) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Коркина) Екатерина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

14.01.1983

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Коркин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1927

Сын: Хохлов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Хохлов Дмитрий Андреевич

Гуселетова, Барнаульский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Дмитрий Андреевич

Смерть
14.01.1983
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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