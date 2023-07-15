Коновалова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1858 ст.

Муж: Мещанов Павел Филиппович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1864 ст.

Дочь: Мещанова Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Мещанов Павел Филиппович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мещанова Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Мещанов Павел Филиппович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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